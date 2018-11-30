غزة 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأصيب اليوم عشرات الفلسطينيين بالرصاص وآخرين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية وشهود عيان في غزة، أن 28 فلسطينياً أصيبا بالرصاص الحي بينهم مصور صحفي، وآخرون بالاختناق وتضررت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني،إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المسيّل للدموع على المسيرات السلمية التي تُقام شرق قطاع غزة كل يوم جمعة.// انتهى //20:52ت م0108