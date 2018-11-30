اقتصادي / الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على انخفاض
الجمعة 1440/3/22 هـ الموافق 2018/11/30 م واس
لندن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.03% ليصل إلى 3173.13 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 40.99 نقطة إلى 11257.24 نقطة.
كما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 21.70 نقطة و0.91 نقطة على الترتيب.
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