لندن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة ‪ 0.03‬% ليصل إلى 3173.13 ‪ ‬نقطة‪.‬وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 40.99 نقطة إلى 11257.24 نقطة.كما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 21.70 نقطة و0.91 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:02ت م0109