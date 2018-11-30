القاهرة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، الذي يزور جمهورية مصر العربية وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الإنتاج الحربي، واستعراض القدرات التصنيعية التي تمتلكها القطاعات والجهات التابعة للوزارة.جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقتها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من قبل وزارة الإنتاج الحربي، وعلى هامش المشاركة المقررة بالمعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX2018 المزمع انعقاده بالقاهرة خلال الفترة من 3-5 ديسمبر من العام الحالي.// انتهى //21:04ت م0111