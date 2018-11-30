‏الباحة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018م واسشارك وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، وأكثر من 400 مشارك ومشاركة اليوم ، في فعالية اليوم العالمي للمشي ، وذلك بغابة رغدان .وبلغت مسافة السباق التي شارك فيه الرجال والنساء والأطفال وبعض فرق المشاة والفرق التطوعية والخدمية بالمنطقة، نحو 3 كيلو متر .وفي نهاية الفعالية دشن الدكتور اللويحق ،الفريق النسائي لهايكنج السعودية بالباحة ، بحضور مدير هايكنج السعودية بالباحة صالح حسن الغامدي .تلى ذلك تكريم الجهات الحكومية والتطوعية المشاركة في الفعالية.وأعرب وكيل إمارة الباحة الدكتور عقاب اللويحق عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تكليفه بالحضور والمشاركة نيابة عن سموّه ، مثمناً لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة على حرصه الدائم لإقامة الفعاليات والبرامج التي تستهدف كافة شرائح المجتمع في ضَل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة "أيدها الله" وعملا برؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تخدم المجتمع بشكل مباشر والتطلّع إلى إقامة العديد مثل هذه الفعاليات بالمنطقة.حضر الفعالية مدير عام فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية المشاركة.// انتهى //21:26ت م0112