القاهرة 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب حالة البحر.وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة في تصريح له اليوم أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية نظراً لارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار وزيادة حركة الرياح لتتراوح من بين 17 و20 عقدة.// انتهى //21:27ت م0113