تونس 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأوقف الأمن التونسي 41 شخصاً كانوا يعتزمون الهجرة غير الشرعية باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم , انه بالتحري مع المقبوض عليهم اعترفوا بتخطيطهم لتسور الجدار الخارجي للميناء البحري بمدينة حلق الوادي بالعاصمة تونس قصد التسلل الى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء المذكور للهجرة غير الشرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية .وأضاف انه تم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .// انتهى //21:45ت م0114