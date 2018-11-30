الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واساستكملت اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتي القادسية مع الفيصلي، والأهلي أمام الفيحاء.وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة القادسية والفيصلي ، حيث تقدم القادسية عن طريق إيلتون جوزيه في الدقيقة 46، قبل أن يدرك الفيصلي التعادل بواسطة قوستافو في الدقيقة 61 من عمر المباراة.وارتفع رصيد القادسية لـ 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما وصل رصيد الفيصلي لـ 13 نقطة بالمركز التاسع.وفي مباراة أخرى، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، تعادل الأهلي مع ضيفه الفيحاء بهدف لمثله.وتقدم الأهلي عن طريق لاعبه عمر السومة في الدقيقة 69، وتعادل الفيحاء بواسطة جوناثان قوميز في الدقيقة 92 ، ليرفع الأهلي رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد الفيحاء لـ 12 نقطة في المركز العاشر.// انتهى//21:53ت م0115