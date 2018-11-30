جازان 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت صباح اليوم الجمعة الموافق 22 / 3 / 1440 هـ بلاغاً عن تعرض أحد الأعيان المدنية وهو عبارة عن منزل سكني بمحافظة صامطة، لمقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الاراضي اليمنية، مما نتج عنه إصابة امرأة من الجنسية اليمنية، ومواطن ، حيث تم نقلهما إلى المستشفى ، ومباشرة تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات . والله ولي التوفيق// انتهى //21:54ت م0116