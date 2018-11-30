الرباط 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسدعت المنظمة الاسلامية للتربية و العلوم و الثقافة الايسيسكو إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تفعيل مبادئ البيان الإسلامي حول التغيرات المناخية الصادر عن الندوة الدولية التي عقدت في مدينة اسطنبول يومي 17 و 18 اغسطس من العام 2015 .وأوضحت المنظمة في بيان اصدرته اليوم بالرباط، بمناسبة مشاركتها في قمة الاطراف حول التغيرات المناخية كوب 24 التي ستنعقد بمدينة كاتويس في جمهورية بولونيا، خلال الفترة من 2 إلى 14 ديسمبر 2018، أن ندوة اسطنبول ، كان الهدف منها بلورة تصور العالم الإسلامي لقضايا المناخ وسبل الحد من آثارها ، وصياغة إعلان إسلامي حول التغيرات المناخية، ومناقشة عدد من أفضل المشاريع في تحقيق البيئة المستدامة، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وابراز دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية في دول العالم الإسلامي.و اكدت أهمية التعريف بالمنظور الإسلامي للبيئة وتفعيله، وذلك في إطار منتدى “حوار طلانوا حول المناخ بين الديانات” الذي سيعقد يوم 2 ديسمبر2018،على هامش قمة كوب 24 في بولونيا.// انتهى //22:00ت م0117