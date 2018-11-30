الجزائر 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأوقف الجيش الجزائري 54 مهرباٌ بمدينتي برج باجي مختار وعين قزام جنوب البلاد وصادرت منهم مركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تفجير ونظارتي ميدان و21 مولداً كهربائياً و 20 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن .وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم , إن حرس السواحل بمدينتي وهران وعين تموشنت أوقف 94 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بشواطئ تلك المدينتين وهم يستعدون للتوجه إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .// انتهى //22:01ت م0118