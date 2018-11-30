تبوك 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسطبقت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك خطتها لمواجهة الأمطار والسيول والتي قد استعدت لها استعداداً مبكراً ، وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري, أن أمطار الخير والبركة بدأت منذ مساء أمس, بأمطار متوسطة على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها ، و أمطار غزيرة صباح اليوم على محافظة أملج والوجه وتيماء وضباء والقرى والمراكز التابعة لتلك المحافظات بالإضافة إلى أجزاء من جنوب مدينة تبوك، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب و كانت في مجراها الطبيعي ولله الحمد.وبين أن مركز التحكم والتوجيه تلقى حتى الان عدة بلاغات بسيطة تم التعامل مع بعضها وهي عباره دخول مياه لعدد من المنازل في محافظة تيماء تم اخلائهم وإيوائهم وتأمين سكنهم، كما باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أملج حالة احتجاز أسرة مكونه من 7 أشخاص كانوا في منطقة جبليه قد احتجزتهم السيول, تم اخراجهم وهم بصحة جيدة ولله الحمد .وحذر الرائد الشمري من مخاطر السيول والأمطار، مؤكداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة بدخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه وعن مصادر الكهرباء اثناء هطول الأمطار .// انتهى //22:11ت م0120