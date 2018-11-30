الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسجرت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم التي شهدت أربع مباريات جمعت العمران والشعلة ، والتعاون واليرموك، والأنصار والطائي، و الوطن والرائد .وحسم التعادل السلبي مباراة العمران والشعلة، ليرتفع رصيد العمران إلى النقطة 11 ورصيد الشعلة إلى النقطة 11 ، كما تعادل التعاون واليرموك بهدف لكل منهما في المواجهة التي جرت على ملعب نادي التعاون، ورفع التعاون رصيده إلى النقطة 18 واليرموك إلى النقطة 17.وتعادل الأنصار والطائي بدون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب الأول، وأصبح رصيد الأنصار بعد هذه المباراة إلى النقطة 13 ورفع الطائي رصيده إلى النقطة 20 ، وفاز الوطن على الرائد بأربعة أهداف دون رد، ورفع الوطن رصيده إلى النقطة 25 وتوقف رصيد الرائد عند النقطة 10 .// انتهى//22:14ت م0121