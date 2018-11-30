الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واستواصلت اليوم فعاليات بطولة الدرعية الدولية لقفز الحواجز بمركز الدهامي بالدرعية وسط احتدام المنافسات بين الفرسان المشاركين ، بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة .ونجح الفارس سعد العجمي من تحقيق نتيجة الشوط الأول ، فيما ذهب المركز الثاني للفارس صالح بن عميرة ، وفي المركز الثالث الفارس عبدالعزيز الحقباني .وفي الشوط الثاني من فعاليات اليوم الثاني واصل الفارس الكويتي نجوميته في البطولة وظفر بنتيجة الشوط ، وجاء الفارس رمزي الدهامي في المركز الثاني وثالثا الفارس الكويتي راكان الحساوي .واختتمت الفعاليات بإقامة الشوط الثالث والذي ذهبت نتيجته للفارس الدولي رمزي الدهامي وفي المركز الثاني الفارس عبدالله الشربتلي ، وفي المركز الثالث الفارس الايطالي نتالي .// انتهى //22:38ت م0123