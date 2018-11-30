عدن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسقُتل وأصيب 53 من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات من الجيش اليمني، بمديرية دمت، شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.وقال مصدر عسكري يمني وفقا لموقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية : إن الاشتباكات بين الجيش الوطني اليمني و الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران نتج عنه مقتل 23 من عناصر الميليشيا الانقلابية وإصابة 30 آخرين// انتهى //22:52ت م0125