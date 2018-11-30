الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأجرى المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم اليوم حصته التدريبية ضمن معسكره بمدينة البير الإسبانية، والمقام للمشاركة في منافسات بطولة "سبورت شين" الدولية التي يفتتح الأخضر مشواره فيها بمواجهة منتخب روسيا الاثنين المقبل، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي للتصفيات الآسيوية.وعمد الجهاز الفني للمنتخب السعودي في الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم إلى تطبيق اللاعبين لتمارين على ترابط الخطوط وغلق عمق الملعب، ليعقب ذلك مناورة على كامل مساحة الملعب.الجدير بالذكر، أن منافسات بطولة "سبورت شين" الدولية تضم إلى جانب الأخضر منتخبات إسبانيا، والمكسيك، وروسيا، وإيرلندا الشمالية، والتشيك.// انتهى//22:54ت م0126