حائل 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسعقد مركز تنمية المرآة والطفل بهيئة تطوير منطقة حائل أمس اللقاء التعريفي والتنسيقي لمسؤولات الجهات التمويلية والداعمة والمستثمرات من بنات المنطقة في مجال الخدمات ودور الضيافة وحضانات الأطفال بمشاركة عدد من مسؤولات البرامج في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية بحائل (هدف) وذلك بمقر المركز بالهيئة .وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز تنمية المرآة والطفل بالهيئة سلوى نواف الزقدي أن اللقاء يهدف إلى تعريف المستثمرات في دور الضيافة وحضانة الأطفال بالفرص التمويلية التي تتيحها عدد من الجهات الداعمة لمثل هذه المشروعات التي تُعنى بالطفل وتمكين بنات المنطقة من الاستثمار والعمل في هذه المجالات التي تخدم الطفل والمرآة والأسرة معاً .من جانبها بينت منسقة وحدة تنمية الطفل بالمركز فاتن زيد المهوس أن اللقاء استعرض شروط التراخيص وإجراءات التمويل ، وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار الناجح في مجال الخدمات ودور الضيافة وحضانات الأطفال ، ودعم الكوادر النسوية السعودية العاملة في هذا المجال ، لافتة النظر إلى أن اللقاء خرج بالعديد من التوصيات التي ستسهم بإذن الله في دعم وتطوير هذه المجالات.// انتهى //23:05ت م0127