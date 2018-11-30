عدن22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسلقي أربعين عنصراً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران مصرعهم ، وأصيب آخرون، اليوم في اشتباكات مع قوات من الجيش اليمني، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصادر عسكرية أن الاشتباكات بين قوات الجيش اليمنية و الميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة فضحة بمديرية الملاجم نتج عنه مقتل ثلاثين منهم وإصابة العشرات بجروح.وذكرت المصادر،أن طيران تحالف دعم الشرعية باليمن دمر بضربة جوية مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران نتج عنه مصرع عشرة عناصر من ميليشيا الحوثي في جبهة قانية .وفي ذات السياق أسقط الجيش اليمني، طائرة مسيرة للمليشيا الحوثية في منطقة قانية بمحافظة البيضاء، ولم تذكر المصادر معلومات أخرى حول الحادثة.// انتهى //23:18ت م0128