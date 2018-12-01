القاهرة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واستأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى الدور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 4 -3، خلال لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16.وقد انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بفوز الاتحاد بهدف نظيف إلا أن لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح والذي فاز خلالها الاتحاد بنتيجة 4-3.// انتهى //00:17ت م0136