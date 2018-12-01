القاهرة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسقررت السلطات المصرية اليوم غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وإدارة حركة السفن.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم، إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الموجودة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغازين.// انتهى //00:18ت م0137