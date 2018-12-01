الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

حققت جامعة الملك خالد بأبها وللمرة الثانية بطولة اختراق الضاحية للجامعات التي اختتمت اليوم بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن موسمه التاسع واستضافتها جامعة حائل ,تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وحلت جامعة جازان وللمرة الثانية أيضاً في المركز الثاني , فيما جاء في المركز الثالث جامعة الملك سعود بالرياض.

وفي نتائج الفردي نال العداء (سامي اليامي) من جامعة جدة المركز الأول , وحل ثانياً عداء جامعة الملك خالد (عقيل العامري), وفي المركز الثالث عداء جامعة جيزان (عادل كلجه), وحل رابعاً العداء (حميد الحارثي) من جامعة الملك خالد , وفي المركز الخامس عداء جامعة الملك سعود (محمد العبدالقادر) , وحل سادساً عداء جامعة الملك عبدالعزيز (محمد مدخلي) , وفي المركز السابع عداء جامعة الملك سعود (أحمد يوسف), وحل ثامناً عداء جامعة الجوف (جابر الشمري) , وفي المركز التاسع عداء جامعة الملك خالد (حمزة وليد) , وفي المركز العاشر عداء جامعة القصيم (محمد علي) .

وتوج مدير جامعة حائل ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالله البقمي وأمين عام الاتحاد الدكتور صلاح السقاء وعميد شؤون الطلاب بجامعة حائل الدكتور خالد المطيري الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الفرق والفردي وتقديم الدروع والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز وكذلك تكريم حكام البطولة .

من جانبه قدم أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقاء شكره وتقديره لجامعة حائل وعلى رأسها معالي مدير الجامعة ووكلاؤه وعميد شؤون الطلاب على النجاح الكبير الذي حققته البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية , مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الجامعة لتجهيز مكان السباق والتتويج , وتهيئة جميع السبل ليخرج هذا السباق بالشكل المميز , مقدماً التهنئة للفائزين من اللاعبين والجامعات , ومتمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق.

كما وجه الدكتور السقاء شكره لمدير البطولة الدكتور حبيب الربعان وللحكام أيضاً واللجنة الفنية برئاسة الدكتور عبدالاله الصلوي واللجنة الإعلامية برئاسة الدكتور تركي العيار .

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