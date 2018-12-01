حفر الباطن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسدشن نادي الباطن ممثلا بالمسؤولية الاجتماعية، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للمشي 2018م، بحضور نائب رئيس النادي مبارك الظفيري، ومدير المسؤولية الاجتماعية خالد الصكب، ومدرب الفريق الأول الكابتن يوسف الغدير، بمشاركة جميع الفئات السنية من لاعبين وطاقم إداري وفني وعدد من الفرق التطوعية.وتهدف الفعالية إلى نشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحي بممارسة النشاط الرياضي، ورفع معدل المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية تحقيقا لرؤية المملكة 2030م .// انتهى //01:06ت م0143