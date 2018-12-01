الظهران 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسدشن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، اليوم، فعالية الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان " عام زايد والشعب واحد" .وتهدف هذه الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام، إلى مشاركة الزوّار الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، الذي يصادف بعد غد الثاني من شهر ديسمبر، واكتشاف تراث الأشقّاء والتعرف على وجوه الثقافة والفن الإماراتي عبر سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تبرز الوحدة والتراث المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وأوضح مدير مركز "إثراء" علي المطيري أن هذه الفعالية تأتي استعدادا من إثراء للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات الشقيقة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة .الجدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) يهدف إلى إثراء المجتمع السعودي عبر تقديم مبادرات وبرامج نوعية لكافة شرائح المجتمع، مستندةً على خلق محتوى معرفيٍ متميّزٍ، وتقديم تجارب واسعة للزوّار، من خلال برامج وأنشطة إبداعية وعلمية وثقافية تتّسق مع رؤية 2030، ويصل مداها إلى عدة مناطق في المملكة، والتي يقدمها المركز لأبناء هذا الوطن الغالي.// انتهى //02:14ت م0144