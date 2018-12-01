الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واستأهل فريق الهلال السعودي إلى دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم بفوزه على النفط العراقي بهدفين دون مقابل، خلال مواجهتهما اليوم على استاد فرانسوا حريري في أربيل العراقية ، ضمن دور ال 16 للبطولة.تقدم الهلال في الدقيقة 13 عبر مهاجمه بافتيمبي جوميز ، قبل أن يضيف كارلوس إدواردو الهدف الثاني في الدقيقة 31 .يذكر أن الفريق الهلالي كسب نظيره النفط ذهابًا في الرياض 4 -0 .// انتهى//02:45ت م0145