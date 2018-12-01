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السبت 1440/3/23 هـ الموافق 2018/12/01 م واس
الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطى
أعلن قبول المملكة للانضمام لمبادرة «الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية» .. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يناقشان الاستثمارات الثنائية
الأمير محمد بن سلمان التقى 9 زعماء.. ولقاءات مرتقبة اليوم
قمة G20.. أعمق من الاقتصاد
7 قضايا تواجه قمة الـ20
المركز أطلق توزيع أدوية الغسيل الكلوي في محافظات يمنية.. «سلمان للإغاثة» يؤهل شبكات محطات المياه والصرف في قرى إدلب
مؤشر العمرة: إصدار 1.5 مليون تأشيرة ومغادرة 853085
الرياض: اختتام برامج تدريب إداريي التعليم
منعا لـ«المماطلة».. إلزام «الكهرباء» بمعالجة الفواتير في 10 أيام
جدة تستيقظ على عوالق ترابية وأمطار مرتقبة في مكة اليوم
مقذوف حوثي يستهدف منزلاً ويصيب يمنية ومواطناً
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