الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطىأعلن قبول المملكة للانضمام لمبادرة «الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية» .. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يناقشان الاستثمارات الثنائيةالأمير محمد بن سلمان التقى 9 زعماء.. ولقاءات مرتقبة اليومقمة G20.. أعمق من الاقتصاد7 قضايا تواجه قمة الـ20المركز أطلق توزيع أدوية الغسيل الكلوي في محافظات يمنية.. «سلمان للإغاثة» يؤهل شبكات محطات المياه والصرف في قرى إدلبمؤشر العمرة: إصدار 1.5 مليون تأشيرة ومغادرة 853085الرياض: اختتام برامج تدريب إداريي التعليممنعا لـ«المماطلة».. إلزام «الكهرباء» بمعالجة الفواتير في 10 أيامجدة تستيقظ على عوالق ترابية وأمطار مرتقبة في مكة اليوممقذوف حوثي يستهدف منزلاً ويصيب يمنية ومواطناً// يتبع//06:03ت م0003