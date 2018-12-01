بيونس آيرس 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أمس، فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد القمة.وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبالذات في مجال الطاقة والاستثمارات المتبادلة.حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا.// انتهى //07:08ت م0008