طرابلس 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أن القصف الجوي الذي قامت به طائرات أميركية في منطقة العوينات جنوبًا يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، وإشارته إلى أن القصف أسفر عن مقتل 11 إرهابيًا ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، ولم يصب أى مدني.وركزت على بيان بعثة الأمم المتحدة أنها تلقت تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات خارج القانون في مدينة طرابلس، وبأنها ظاهرة شهدت تصاعدًا في الأسابيع الماضية.وأشارت صحف السبت إلى ترحيب وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الذى يشير إلى إقتراح الجزائر بإتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع وزراء خارجيةدول اتحاد المغرب العربي فى أقرب فرصة، وتثمينها حرص الجزائر المعهود على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الاتحاد المغاربي وكذلك مواقف الدول الأعضاء المرحبة بهذا الاقتراح.وتطرقت إلى إحتجاجات عمالية في قطاعات النفط، موضحة وجود دائم لمجموعات مسلحة في المشهد يهدد بتكرار تعطيلات كبح زيادات أخرى في الإنتاج منذ 2011.كما نقلت الصحف إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما حذرت المؤسسة من احتمال توقف الإنتاج خلال يومين، حالة استمرار سوء الأحوال الجوية، وتأكيدها على تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي، وأن العمليات توقفت في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل.وأخبرت صحف ليبيا عن خفض الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، سقف التوقعات في تحقيق اختراقًا قريبًا لإنهاء حرب اليمن، وتعبيره عن أمله في عقد محادثات سلام بين الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليًا والمتمرّدين الحوثيّين قبل نهاية العام الجاري.// انتهى //08:56ت م0012