أبوجا 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الشرطة النيجيرية أنها قتلت أكثر من 100 من عصابات قطّاع الطرق في حملة أمنية استهدفت مكافحة الجريمة في ولاية زامفارا شمال غرب البلاد، التي شهدت في الآونة الأخيرة تزايدًا في عمليات الخطف وسرقة الماشية.وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية جيمو موشود في بيان اليوم، إن وحداتها صدت هجمات لقطاع طرق في ماهانجا فوريست في عملية أمنية قتلت خلالها 104 مجرمين.وبحسب البيان، فقد نشرت السلطات أكثر من ألف شرطي في مطلع نوفمبر في ولاية زامفارا الحدودية مع النيجر، واعتقلت 85 شخصًا للاشتباه بقيامهم بعمليات خطف وسرقة مواش.من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه من الصعب تقييم مدى نجاح العمليات الأمنية في هذه المنطقة النائية.وتواجه نيجيريا تهديدات من عصابات إجرامية وجماعات إرهابية عدة أبرزها جماعة "بوكو حرام"، التي يثير فصيلها التابع لتنظيم داعش الإرهابي قلقًا متزايدًا بعد سلسلة اعتداءات استهدفت الجيش.// انتهى //09:11ت م0013