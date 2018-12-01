بيروت 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

تحدثت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، عن تضاؤل الأمل في ولادة قريبة للحكومة الجديدة في ظل استمرار تمسك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري برفضه توزير قوى سياسية معنية في الحكومة واستمرار هذه القوى بتمسكها بهذا المطلب.

كما تحدثت عن انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس

وأشارت صحف السبت إلى إصابة 41 فلسطينيًا بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحفي فيما تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لقنبلة غاز مباشرة وذلك خلال مسيرة العودة وكسر الحصار الذي يقوم بها أهالي قطاع غزة عند حدود القطاع.

وأخبرت عن إعلان دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة بالفعل على روسيا الشهر المقبل، بعد تحرك موسكو ضد البحرية الأوكرانية في بحر آزوف.

وتطرقت صحف لبنان إلى تحذير الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن محاولات تشبث الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بالسلطة تجر أوكرانيا إلى مغامرة قد تكون لها تداعيات كارثية.

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