عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع حقائب مدرسية وكسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في محافظة البقاع
السبت 1440/3/23 هـ الموافق 2018/12/01 م واس
البقاع 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,885 حقيبة مدرسية و 1,885 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.
وشمل التوزيع متوسطة الروضة المختلطة الرسمية، و مدرسة الأوائل، ومدرسة الصويري المتوسطة الرسمية، ومدرسة الصويري الجديدة في محافظة البقاع.
وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.
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11:37ت م
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