البقاع 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,885 حقيبة مدرسية و 1,885 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع متوسطة الروضة المختلطة الرسمية، و مدرسة الأوائل، ومدرسة الصويري المتوسطة الرسمية، ومدرسة الصويري الجديدة في محافظة البقاع.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.// انتهى //11:37ت م0047