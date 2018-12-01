بيروت 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر2018 م واسأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سعي المصرف إلى إيجاد حل لأزمة قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود وطمأن الى إستقرار الوضع المالي.وفي كلمة خلال حفل تكريمي أقيم له أمس، أكد سلامة على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية فيما خص قروض الإسكان للعسكريين، كما طمأن إلى أن الوضع المالي في لبنان مستقر وسليم، موضحًا أن المخاوف التي تتم إثارتها في هذا الإطار غير دقيقة.// انتهى //11:48ت م0051