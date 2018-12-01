رام الله 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إعراب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) بيير كرينبول، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، لتبرعها السخي بقيمة 63 مليون دولار من أجل مشاريع سيتم تنفيذها من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن.

وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وتحدثت صحف السبت عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مساء أمس، خمسة مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن صيغة القرار المقدم من الولايات المتحدة الأميركية للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس مرفوضة جملة وتفصيلا.

دوليًا.. أوردت صحف فلسطين تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، من أن الحياة أصبحت قاسية للغاية بالنسبة للأطفال في جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد خمسة أعوام من اندلاع حرب أهلية فيها.

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