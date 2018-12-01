بيروت 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 1 ديسمبر2018 م واس

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، انخفاض مبيعات التجزئة في لبنان في النصف الاول من العام 2018م بنسبة 9.5%.

وأشار شقير في تصريح له أمس إلى أن الأرقام الأولية الذي يظهره تقرير تطور مبيعات التجزئة الذي تصدره غرفة بيروت وجبل لبنان وجمعية تراخيص الامتياز "فرانشايز" يشير إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في النصف الثاني من هذا العام مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية في البلاد.

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12:13ت م

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