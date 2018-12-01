المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 1 ديسمبر 2018م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, الحفل الختامي لفعاليات المرحلة الأولى لمركز الخط العربي بالمدينة المنورة ضمن مبادرة شركة تطوير للخدمات التعليمية, بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم, ومدير عام الأنشطة الطلابية والمجتمع بشركة تطوير الدكتور محمد بن سعيد القحطاني, ومدير برنامج مهارات الحياة بشركة تطوير سعيد بن محسن التركي .واطلع سموه على مركز الخط العربي والمعرض الفني المصاحب الذي أقيم بمجمع دار القلم التعليمي، كما شاهد عرضاً مرئياً عن المرحلة الأولى للمركز, وتسلم سموه تقريراً عن مركز الخط العربي وهدية تذكارية عبارة عن لوحة من إنتاجات مركز الخط العربي من مدير عام التعليم .وفي ختام الحفل كرّم الأمير سعود بن خالد الفيصل مدير تعليم المدينة وممثل شركة تطوير الدكتور محمد القحطاني, كما تم تكريم الطالبين عبدالله عبدالسلام وأنس عالوه الفائزين بالمركز الأول في أولمبياد الخط العربي الديواني والزخرفة والرسم على مستوى المملكة، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //12:24ت م0057