الظهران 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 01 ديسمبر 2018م واسافتتح معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، اليوم, المنتدى الثامن للقطاع غير الربحي، الذي تنظمه الجامعة تحت عنوان " إدارة المعرفة وأثرها في القطاع غير الربحي " , بمشاركة دولية واسعة النطاق من خبراء وباحثين وممارسين في هذا الحقل الحيوي.وأكد الدكتور عبدالجواد، أن تنظيم هذا المنتدى يؤكد أن الجامعة كانت ولا تزال واعية بمقتضيات دورها في خدمة المجتمع، وتدرك أن جانباً من هذا الدور يستدعي تعزيز دور العمل غير الربحي، وتمكينه من تحقيق أثر أكبر، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وتأكيدها على بناء قطاع غير ربحي قوي و مؤثر ومشارك في تحقيق أهداف التنمية.وأفاد أن مشاركة عدد كبير من أهم المؤسسات غير الربحية في فعاليات المنتدى تؤكد نجاح الجامعة في تطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع، كما تثبت أن ما يشهده العمل غير الربحي من توسع متزايد يحتم التعاون بين مؤسساته، ويؤكد ضرورة التكامل بين أدوارها وتطوير إطارها المؤسسي.وأوضح الدكتور عبدالجواد أن الجامعة تسعى للإسهام في دعم نمو القطاع غير الربحي وتأكيد الدور التنموي الذي يقوم به عبر اختيار المتحدثين ومحاور المنتدى، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%)، كما يهدف المنتدى إلى أن يكون القطاع غير الربحي فاعلاً في تطبيق إدارة المعرفة الذي سيؤدي حتماً إلى تميّز مؤسساته في قدرتها على اتخاذ القرارات والعمل على تقصير دورة تطوير الخدمات وسرعة تقديمها، إضافة إلى تخفيض التكاليف.ويتضمن جدول المنتدى 8 محاضرات و 4 حلقات نقاش وورش عمل منها محاضرة بعنوان المعرفة والأثر : تطوير الأعمال الخيرية والقطاع غير الربحي، ومحاضرة عن المعرفة وأهميتها للمؤسسات والقطاعات، ومحاضرة عن المنظمات غير الربحية القائمة على البيانات، ومحاضرة عن تطوير خارطة طريق لتبني إدارة المعرفة، ومحاضرة عن تحديات إدارة المعرفة في القطاع غير الربحي، ومحاضرة بعنوان "المنظمات غير الربحية والمعرفة، التعلم، الابتكار، التغيير".واستمراراً للمنهجية المتبعة في المنتديات السابقة، ستتنوع فعاليات المنتدى هذا العام لتشمل الطرح النظري والمواءمة المحلية والتطبيق العملي عبر أوراق عمل وجلسات حوارية وحلقات نقاش يقدمها ويديرها نخبة من الخبراء العالميين.وقد حرصت اللجنة العلمية للمنتدى هذا العام على المساهمة في تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق في القطاع غير الربحي وذلك للحصول على المعرفة ومن ثم إدارتها بطريقة فاعلة عبر تخصيص المنتدى لهذا العام ليكون تحت عنوان ( إدارة المعرفة وأثرها في القطاع غير الربحي).وترجع أهمية موضوع المنتدى إلى أن المنظمات تركز الآن على نحو متزايد على المعرفة باعتبارها العنصر الأساسي الذي يميز المنظمة الناجحة عن غيرها من المنظمات، حيث تواجه المنظمات المعاصرة على اختلاف أنواعها موجة من التحولات والتغيرات المتسارعة التي تجتاح عالم اليوم وفي مقدمتها الثورة المعلوماتية والتقنية، تلك الثورة التي تعتمد المعرفة العلمية المتقدمة والاستخدام الأمثل للمعلومات الناتجة من التجارب والممارسات والخبرات المتراكمة للمؤسسات، ونتيجة لتلك التحولات أصبحت المعرفة تمثل المصدر الإستراتيجي الأكثر أهمية، والعامل الأقوى والأكثر تأثيراً وسيطرة في نجاح المنظمة أو فشلها.// انتهى //13:05ت م0066