بغداد 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستمكنت القوات الأمنية العراقية من تفجير 83 عبوة ناسفة تحت السيطرة بمحافظة الأنبار غرب العراق.أعلن ذلك مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي اليوم، موضحًا أن هذه العبوات هي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وأنه تم العثور عليها في ثلاث مناطق هي تقاطع السلام، والبو حسان والبو عبيد.من جهة أخرى ألقت القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات الأنبار القبض على شخصين مطلوبين للقضاء بتهم إرهابية, الأول في مخيم العامرية للنازحين, والثاني في ناحية الوفاء التابعة للمحافظة.// انتهى //13:06ت م0068