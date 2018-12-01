إسلام آباد 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، إن بقاء القضية الكشميرية عالقة يحول دون تطبيع العلاقات بين باكستان والهند.وأضاف أنه يجب على الهند تغيير أسلوبها في التعامل مع القضية الكشميرية وانتهاج أسلوب واقعي يساعد في حل القضية سلميًا لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.وأوضح في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، أن الانتهاكات الهندية المستمرة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير تجعل عملية التطبيع بين البلدين صعبة.وأكد أن الحوار هو السبيل الأمثل والوحيد أمام باكستان والهند لحل القضية الكشميرية.// انتهى //13:16ت م0070