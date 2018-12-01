لندن 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، نتائج قمة دول العشرين (G20) المنعقدة في الأرجنتين، واللقاءات على هامش القمة بين قادة الدول.وأبرزت اللقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.كما لفتت إلى الحفاوة والمودة التي تلقاها سمو ولي العهد في لقاءاته برؤساء وقادة دول مجموعة العشرين.وفي شأن آخر.. نقلت صحف السبت نبأ التحذير المشترك لكل من الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا ضد الحمائية التجارية، والمطالبة بتقوية منظمة التجارة العالمية.وتابعت اهتمامها بقضية الخلافات حول كيفية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك على ضوء استقالة وزير العلوم والجامعات البريطاني سام جيما من منصبه، احتجاجًا على توقيع اتفاق الخروج.وأشارت الصحف إلى قرار بريطانيا الانسحاب من المشاركة في الجوانب العسكرية لنظام جاليليو للملاحة عبر الأقمار الصناعية الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي.وتحدثت صحف بريطانيا عن خبر قيام إسرائيل بهجمات جوية قصفت خلالها مستودعات للأسلحة الإيرانية داخل سوريا.// انتهى //13:16ت م0071