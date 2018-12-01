وادي الدواسر 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستبدأ غداً التصفيات النهائية لمشروع منافسات المسرح المدرسي، الذي تُنظمه وكالة وزارة التعليم للأداء التعليمي، وتستضيفها إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، على مسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية، بمشاركة فرق 10 إدارات تعليمية تأهلت من خلال التصفيات الأولية التي شارك بها أكثر 1000 طالب.وأوضح مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود أن هذه المنافسة المسرحية تأتي ضمن مشروعات الوكالة التي تهدف من ورائها لتعزيز الانتماء الوطني بروح الطلاب من خلال تجسيد بعض المشاهد التربوية في قوالب وطنية تنمي روح الولاء والبذل والعطاء بالإضافة لإكساب المشارك جرعة من الثقة من خلال مقابلة الجمهور ومحاكاة الواقع.من جانبه أفاد مدير عام النشاط الثقافي بالوزارة الدكتور بندر عسيري أن المسرح المدرسي يقدم رسالة سامية تترجم مشاعر المجتمع وقضاياه المعاصرة، مبيناً اهتمام الوزارة بالفنون المسرحية، ونشر ثقافتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مُشيراً إلى أن هذا المهرجان يأتي في دورته الــ 13، ويتطلعون من خلاله لتحقيق الطموحات عاماً بعد عام، خاصة وأن بطل هذه النهائيات سيمثل المملكة بالمهرجان العربي القادم.بدوره رحّب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري بالمشاركين من الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن الإدارة تفخر دائمًا باستعدادها التام لاستضافة المناشط والبرامج الوزارية، بما يحقق المقاصد لخطط برامج ومشروعات وكالات الوزارة، مبرزا الدور الكبير للمسرح المدرسي في خارطة التعليم من خلال صقل شخصية الطالب، وتنمية الكثير من القيم الاخلاقية والتربوية والوطنية.// انتهى //13:18ت م0072