الكويت 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 01 ديسمبر 2018م واساختتمت في دولة الكويت دورة تدريبية دورة تدريبية بعنوان (التصوير التلفزيوني عالي الدقة)، نظمها جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بالتعاون مع وزارة الإعلام بدولة الكويت.وهدفت الدورة التي حضرها 13 متدرباً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العمل على تطوير أداء المصورين، واطلاعهم على الأساليب التقنية الحديثة في إنتاج الصورة، وتوظيفها من أجل الوصول إلى مرحلة الإبداع في تغطية الفعاليات والأخبار والمناسبات والبرامج.كما هدفت إلى التعرف على تقنيات التصوير بنظام (HD)، والوقوف على الفروق الواضحة بينه وبين نظام التصوير(SD)، وكذلك شرح أسس ووضعيات كاميرات (HD)، وأساليب الإضاءة الخاصة بها.وأوضح مدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الأستاذ مجري بن مبارك القحطاني أن إقامة مثل هذه الدورات التدريبية يأتي ضمن التعاون المشترك بين الجهاز وإذاعات وتلفزيونات الدول الأعضاء لتطوير الإعلاميين، وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية الحديثة في الإعلام.وأكد أن عملية مواكبة الأساليب الحديثة في التصوير ليست بالعملية السهلة، فهي تتطلب مزيدًا من الاحتراف، والخبرة، والمهارة، والتنظيم، والرؤية المستقبلية.مما يذكر أن جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أقام خلال عامين عدة دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 120 إعلامياً وإعلامية من الدول الأعضاء وبمشاركة مدربين متخصصين.// انتهى //13:26ت م0074