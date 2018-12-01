أبوظبي 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس(تقرير وكالة أنباء الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا")تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة غدً الأحد، بيومها الوطني الـ47 الذي يصادف الثاني من ديسمبر.وتأتي احتفالات هذا العام تزامنًا مع احتفاء الإمارات بالذكرى المئوية لولادة باني نهضتها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، فيما حققت إنجازات ملهمة على صعيد الداخلي والخارجيوجسدت دولة الإمارات هذا العام دورها الإقليمي في قطاع المال والأعمال وسط توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 2،8%.وتابعت إطلاق المشاريع الاستثمارية بنفس الزخم المعهود على مستوى قطاعات السياحة والبنية التحتية.وفي موازاة ذلك واصلت الإمارات عطاءها الإنساني واحتلت المراكز المتقدمةعالميًا في مجال تقديم المساعدات التنموية. كما استضافت العديد من الأحداث والمناسبات التي عززت مكانتها في هذا الصدد ومن أبرزها القمة العالمية للتسامح، والمهرجان الوطني للتسامح، وهو ما عزز من مكانتها كمركز للوسطية والاعتدال في المنطقة والعالم.وواصلت الإمارات في العام 2018 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية عبر استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية أهمها المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.وأكدت الإمارات على تقدمها عربيًا وإقليميًا في تقارير التنافسية العالمية لهذا العام، حيث احتلت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ17 على المستوى العالمي، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية.ودشنت جملة من المشاريع الإنمائية الضخمة التي أسهمت في تحسن مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور وأوجدت الآلاف من فرص العمل، وتركزت على المشروعات السكنية ومشاريع تطوير البنية التحتية التي تعدها الإمارات المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام.// انتهى //13:48ت م0075