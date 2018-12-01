الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية برنامجاً تدريبياً لإعداد القيادات ورفع الجاهزية لإدارة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات للأجهزة البلدية، وذلك خلال الفترة من 24 ـ 28 ربيع الأول بمحافظة جدة.ويهدف البرنامج الذي يشارك فيه مديرو الإدارة العامة للكوارث بالأمانات إلى التعرف على مبادئ إدارة الكوارث، والأساليب الإدارية لقيادي إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، وآلية التخطيط المبكر لحالات الطوارئ والكوارث والأزمات، والنمذجة والمحاكاة لمعطيات الكوارث، وإعداد الخطط لإدارة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، ومناقشة وحلول لمشاريع تصريف مياه المطار ودرء أخطار السيول، إضافة إلى الاستعداد المبكر والتخطيط الإداري والفني للأجهزة البلدية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، والتعرف على مفاهيم ومصطلحات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والتدريب على تقنيات رصد المخاطر الطبيعية وتوظيف مخرجات الأقمار الصناعية والاطلاع على الإحصائيات والتقارير والمعاهدات الدولية لمنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية.ويركز البرنامج التدريبي على عدة محاور منها: إدارة الكوارث والطوارئ والأزمات "التطبيقات التقنية في إدارة الطوارئ والأزمات"، إدارة وتصميم البنى التحتية، ويتضمن ورشة عمل حول التخطيط لإدارة الكوارث للتعريف بكيفية استخدام دليل وزارة الشؤون البلدية والقروية في التخطيط للكوارث، واستخدام البوابة الإلكترونية لخطط مواجهة الكوارث للأجهزة البلدية على موقع الوزارة الإلكتروني، وحلقات نقاش تطبيقية لتنمية مهارات وقدرات المتدربين.ويقوم بالتدريب في البرنـامج مـدربون متخصصـون مـن جامعـة الملك عبـدالعزيز في تدريب البرامج الإدارية والقيادية، ومن يستعان بهم من أصحاب الخبرة سواء من داخل المملكة أو خارجها، كما يشرف على البرنامج استشاريون من معهـد الدراسـات والبحـوث ومـن المختصيـن في وكالـة الشئون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادات حضور معتمـدة وعضـويات دوليـة ومـواد ومراجـع علميـة لمن اجتاز البرنامج، وتشمل : 3 شهادات معتمدة محليا ودولياً عند اجتياز البرنامج، الحصول على عضوية رسمية في منظمة دولية لإدارة الطوارئ والكوارث، حزمة حصرية لأقوى الأدوات والتطبيقات التي تدار بها مراكز الطوارئ والكوارث، إضافة إلى مكتبة إلكترونية بأشهر المراجع العلمية والاتفاقيات الدولية في العمل الإنساني وإدارة الكوارث.ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على رفع كفاءة إدارة الكوارث بالمناطق الحضرية، وتأهيل منسوبي الإدارات العامة للكوارث بالوزارة والأمانات.// انتهى //13:52ت م0076