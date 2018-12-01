الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واساختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" أمس الأول، مشاركتها في معرض "الخمسة الكبار"، أكبر فعالية للتشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط، والمنعقد في دبي خلال الفترة بين 26 - 29 نوفمبر 2018، بمشاركة 44 شركة وطنية متخصّصة في مجال البناء والانشاءات.وجاءت هذه المشاركة في إطار جهود "الصادرات السعودية" لتعزيز الصناعات والخدمات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما من خلال مثل هذه المشاركة في معرض يصنف ضمن أهم الملتقيات العالمية لقطاع التشييد والبناء، استناداً إلى استقطابه آلاف المصنّعين والمورّدين، وإتاحته فرصة اللقاء والتواصل مع عشرات الآلاف من المهندسين والتجّار وأصحاب الاختصاص ورجال الأعمال، إضافة إلى أن هذا الحدث يشكل منصة عرض متكاملة، تمكن من الاطلاع على أحدث ما توصل إليه قطاع الإنشاءات بالعالم، إذ شارك فيه أكثر من 2,600 شركة عارضة من 137 دولة مشاركة، بحضور أكثر من 64,000 زائر متخصص.من جهته، أوضح أمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي أن مشاركة "الصادرات السعودية" في معرض "الخمسة الكبار" للمرة السادسة على التوالي ورعايتها للمعرض رعاية بلاتينية، يمثل انعكاساً لما حققته صادرات المملكة في قطاع مواد البناء من ارتفاع في الفترة الماضية، حيث بلغت صادرات المملكة العربية السعودية في قطاع مواد البناء ما قيمته 10.3 مليار ريال سعودي للنصف الأول من العام 2018م فيما بلغت 7.4 مليار ريال سعودي للفترة ذاتها من العام 2017م.وبين السلمي أن قطاع مواد البناء قد احتلّ المرتبة الثانية في قائمة الصناعات الرئيسية المصدَّرة غير النفطية لعام 2017 بإجمالي صادرات قيمتها 17 مليار ريال سعودي أي بنسبة 8.8% من إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية. مضيفاً أن المشاركة بالمعرض تعد استمراراً لسعي "الصادرات السعودية" في الترويج لمنتجات قطاع مواد البناء السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يعزز مساهمة قطاع مواد البناء في الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن هناك فرص واعدة للمنتج السعودي في قطاع البناء والانشاءات لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.يذكر أن نائب القنصل العام في إمارة دبي محمد بن سلطان الرمال قد افتتح الجناح السعودي في المعرض، وأشاد بما رآه من منتجات سعودية ذات جودة عالية، تتوافق مع حاجة الأسواق العالمية.من جهته زار معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، الجناح السعودي في المعرض للاطلاع على المنتجات الوطنية في قطاع مواد البناء حيث تجوَّل معاليه بأقسام الجناح واطلّع على العديد من الشركات السعودية ومنتجاتها، وأبدى اعجابه بالمنتجات الوطنية وجودتها التنافسية التي تحقق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي. كما حظي الجناح السعودي بزيارة عدد كبير من زوار المعرض الذين أبدوا إعجابهم بالجناح وبطريقة عرض المنتجات السعودية وما تحمله من تنوع في المنتجات وجوده عالية تمكّنها من الدخول للأسواق العالمية."الصادرات السعودية" وظفت إمكاناتها كافة لتحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة. وتعمل "الصادرات السعودية " أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب.وتسهم الهيئة في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. كما تقدم الصادرات خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. ويأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.// انتهى //15:06ت م0081