الضالع 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 30 طناً من السلال الغذائية في محافظة الضالع ، 15 طنًا منها في مدينة الضالع و 15 طنًا في مديرية الأزارق.وقدم وكيل محافظ محافظة الضالع نبيل العفيف و مدير عام مديرية الأزارق فضل محمد سعيد خالص شكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يبذله من جهود إنسانية كبيرة لخدمة أبناء الشعب اليمني وعلى وجه الخصوص أهالي محافظة الضالع.// انتهى //15:09ت م0083