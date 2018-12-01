أبو ظبي 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسهنأ القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سعود بن فهد السويلم صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة واخوانهم حكام الإمارات و الشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 47 للإمارات .وقال السويلم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": "هذه المناسبة عزيزة على ابناء المملكة قيادة وشعباً، و نشارك القيادة والشعب الإماراتي الشقيق هذه الذكرى و نشاطرهم مشاعر الفرح والسرور بما تحقق من بناء ونماء.وأضاف تحل هذه المناسبة تزامنا مع "عام زايد" كلنا فخر بما قدمه - رحمه الله - لتأسيس هذه الدولة وتوحيدها وأرساء ركائزها، وها هي الآن تشهد تطوراً سريعاً وتقدماً في المجالات كافة وتسابق الزمن بفضل قادتها وابنائها.وسأل القائم بأعمال سفارة المملكة في الإمارات الله تعالى للإمارات أمنها واستقرارها، وكل عام والامارات في تطور وازدهار.// انتهى //15:16ت م0084