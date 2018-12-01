الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق القصيم بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف للمكفوفين للإعاقة البصرية بعد فوزه على فريق الرياض ( 5 ـ 4 ) في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض على مدى يومين بمشاركة 6 أندية .وتوج المدير الإداري للجنة البارالمبية السعودية رشيد البداح فريق القصيم بكأس البطولة والميداليات الذهبية , وسلم فريق الرياض الميداليات الفضية , وفريق جدة الميداليات البرونزية لحصولهم على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة التي شهدت مشاركة 6 فرق، هي كذلك فرق المدينة المنورة ونجران والدمام.وهنأ البداح فريق القصيم على تحقيقه اللقب بعد مباراة قوية مع الرياض, مؤكداً أن البطولة بشكل عام شهدت مستويات متميزة تعكس التطور الكبير لكرة الهدف السعودية, منوهاً بما قدمته جميع الأندية المشاركة في هذا التجمع , مقدماً في هذا الصدد شكره لجميع اللجان العاملة في المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف الذي استضافته صالة اللجنة البارالمبية السعودية.// انتهى //15:45ت م0088