الدرب 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق01 ديسمبر 2018 م واسافتتح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدرب ماجد بن علي العتودي الليلة الماضية معرض الأسر المنتجة في مهرجان الدرب للتسوق والترفيه بحديقة أبو السداد بالمحافظة.واطلع خلال على خيمة التسوق التي تضم أكثر من 140، واطلع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدرب على مشاركة الأسر المنتجة البالغ عددها ٤٠ أسرة منتجة، في مجالات الملابس الجاهزة والعطور والإكسسوارات والنباتات العطرية وأدوات التجميل والأكلات الشعبية.واستمع الجميع لشرحٍ مفصل عن خيمة التسوق بالمهرجان التي تضم "١٤٠ محلاً تجارياً تلبي جميع احتياجات الأسرة، وما يتضمنه المهرجان من مسابقات ترفيهية وثقافية إضافة لمسرح للطفل, وحديقة للحيوانات وعدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.//انتهى//16:29ت م0091