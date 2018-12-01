الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسقام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة اليوم، بزيارة " للمركز الزوار مترو الرياض " بالرياض.وتجول والوفد في اركان المركز مطلعين على مراحل تطور مشروع قطار الرياض ومحطات الحافلات ذات المسار المخصص وعادية ومغذية .وشملت الجولة المحطات الرئيسية لمشروع قطار الرياض الذي يمثل العامود الفقري لشبكة النقل العام بمدنية الرياض،والعربات التي اشتملت مواصفاتها على أحدث ماتوصل إليه تقنية تصينع عربات القطار في العالم ،إضافة إلى لمشروع حافلات الرياض الذي يعد الشبكة الرافد الرئيسيي لشبكة القطارات بمدينة الرياض ،والمحطات الرئيسية وذات المسار المخصص ونقاط التوقف .كما زار الوفد الزائر مجسمات لعربات القطار الرياض والمحطات الريئسية لها ، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن النقل العام بمدنية الرياض .وفي ختام الجولة التقطت الصور التذكارية لهذة المناسبة .// انتهى //17:03ت م0094