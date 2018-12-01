الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسقام أعضاء نادي جمعية الكشافة العربية السعودية ، وبمشاركة عددٍ من المتطوعين بأمانة الجمعية اليوم ، بحملة تشجير لبعض محطات الوقود ومراكز خدمات المركبات الواقعة في محيط مدينة الرياض .وأوضح مفوض النادي خالد بن عبدالعزيز العيسى ، أن المبادرة تأتي ضمن حرص الجمعية والشركة لمعالجة التشوه البصري ، وتحسين المشهد الحضري ، وذلك بإيجاد مساحات خضراء واشجار بتلك المحطات ، لتحسين مواقعها ، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها وحماية التوازن البيئي والإسهام في زيادة الرقعة الخضراء على أطراف العاصمة حتى تكون صديقة للبيئة .واشار العيسى الى اهتمام الجمعية بذلك الشأن والذي يأتي ضمن أعمال المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها ، وتوجيه مسؤولي الجمعية بأهمية تعزيز الحماية البيئية ، والسعي الى عدم الحاق الضرر بالبيئة والمحافظة على الصحة العامة من خلال تبني قطاعات الجمعية المختلفة لعدد من المبادرات تُسهم في تحسين جودة الحياة بمدينة الرياض .// انتهى //17:04ت م0095