عام / حملة كشفية لتشجير محطات الوقود ومراكز خدمات المركبات بالرياض
السبت 1440/3/23 هـ الموافق 2018/12/01 م واس
الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
قام أعضاء نادي جمعية الكشافة العربية السعودية ، وبمشاركة عددٍ من المتطوعين بأمانة الجمعية اليوم ، بحملة تشجير لبعض محطات الوقود ومراكز خدمات المركبات الواقعة في محيط مدينة الرياض .
وأوضح مفوض النادي خالد بن عبدالعزيز العيسى ، أن المبادرة تأتي ضمن حرص الجمعية والشركة لمعالجة التشوه البصري ، وتحسين المشهد الحضري ، وذلك بإيجاد مساحات خضراء واشجار بتلك المحطات ، لتحسين مواقعها ، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها وحماية التوازن البيئي والإسهام في زيادة الرقعة الخضراء على أطراف العاصمة حتى تكون صديقة للبيئة .
واشار العيسى الى اهتمام الجمعية بذلك الشأن والذي يأتي ضمن أعمال المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها ، وتوجيه مسؤولي الجمعية بأهمية تعزيز الحماية البيئية ، والسعي الى عدم الحاق الضرر بالبيئة والمحافظة على الصحة العامة من خلال تبني قطاعات الجمعية المختلفة لعدد من المبادرات تُسهم في تحسين جودة الحياة بمدينة الرياض .
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17:04ت م
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