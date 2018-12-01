الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستوج فريق الصفا بكأس بطولة التحدي الثانية للسباحة 2018 ، فيما حل الفتح وصيفاً ، والروضة ثالثاً في الترتيب العام للبطولة التي أقيمت على مسبح الهيئة العامة للرياضية بمدينة الرياض بمشاركة 14 نادياً وثلاثة مراكز أولمبية تابعة للاتحاد وناديين خاصة .وتوج رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني الفائزين ، بحضور اعضاء مجلس الادارة ، حيث تنافس أكثر 146 سباحاً على 122 ميدالية ملونة تم توزيعها بعد نهاية الـ 71 سباقاً التي أقيمت منافساتها على مدار ثلاثة أيام بإدارة 33 حكماً سعودياً، حيث حصل على المركز الأول في فئة 10 سنوات فما دون فريق الصفا وحل الفتح ثانياً وجاء النجوم في المركز الثالث.وفي منافسات فئة 11-12 سنة حصل الصفا على المركز الأول والروضة على المركز الثاني والترجي في المركز الثالث، و في منافسات فئة 13-14 سنة حل الصفا أولاً والروضة ثانياً والترجي ثالثاً.وحقق الصفا المركز الأول في فئة 15-17 سنة وتبعه الابتسام في المركز الثاني ، وجاء العدالة في المركز الثالث، وفي فئة العمومي لما فوق 18 سنة احتل الصفا المركز الأول والفتح المركز الثاني ومركز الروضة المركز الثالث.وشهدت البطولة استعراض فريق الغطس الأولمبي التابع للاتحاد لعدد من المهارات من مختلف المسافات بقيادة المدرب بدر مرزوق وتم تكريمهم من قبل رئيس الاتحاد تقديراً لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية ومن أجل رفع مستوى اللعبة في الفترة المقبلة .// انتهى//17:09ت م0099