الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشرات الأداء لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، المعني برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الثالث لعام 2018م، حيث بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة حوالي 42.5 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 130.5% على مستوى السكان.ويشير التقرير إلى ارتفاع عدد الاشتراكات في خدمات الإنترنت عالي السرعة (النطاق العريض) عبر شبكات الاتصالات المتنقلة إلى حوالي 29.9 مليون اشتراك بنسبة انتشار تقدر بـ 91.8% على مستوى السكان.كما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة أكثر من 2 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 36.2% على مستوى المساكن، فيما ارتفع عدد الاشتراكات في خدمة الألياف البصرية بنسبة 12% مقارنة ببداية العام.أما على صعيد خدمات الاتصالات الصوتية، فقد بلغ عدد اشتراكات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي 3.29 مليون اشتراك.// انتهى //17:09ت م0101